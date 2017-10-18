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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Galibiyetin adı Erzurumspor

    TFF Elit U – 17 1. Ligde mücadele eden Boluspor U -17 takımı ligin 8. Haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor U – 17 takımına konuk oldu. mücadeleyi Erzurumspor takımı 2-1 kazandı.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 14:29
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    Galibiyetin adı Erzurumspor

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Erzurum’da oynanan mücadelenin ilk dakikalarına hızlı başlayan Boluspor beklediği golü ilk dakikalarda buldu. Maçın 5. Dakikasında Erkan’ın attığı golle Boluspor U -17 takımı 1-0 öne geçti. Boluspor’un gol sevinci çok sürmeden kalesinde gol göldü. Dakika 11’de Erzurumsporlu oyuncu Mehmet topu Boluspor ağlarına yollayarak maçta skoru 1-1 e getirdi. Bu golün ardından maç iki tarafında ataklarıyla geçti. Erzurumspor’un galibiyet golü çok gecikmeden geldi. Maçın 35. Dakikasında Enes takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçta Skor 2-1. Maçın diğer dakikalarında gol olmayınca maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor U – 17 takımı 2 – 1 kazandı. Erzurumspor puanını 4e çıkararak 17. Sırada kalırken Boluspor takımı ise 11 puanla 6. Sırada kaldı.

     

    Stadyum: Kazım Karabekir Stadı

    Hakemler: Ünal Doğru ( Hakem), Mert Sekban( 1.Yardımcı Hakem), Samet Şen (2. Yardımcı Hakem)

     

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor U – 17 takımı ilk 11: ** Muhammet Taha Çil, ** Yusuf Çimen, ** Recep, ** Fırat, ** Mehmet Uzun, ** Mehmet Serdar Dinç, ** Yusuf, ** Muhammet Sefa Yeralmış, ** Rahim, Yusuf Koç, ** Enes

     

    Boluspor U – 17 takımı ilk 11: ** Nuhbey, ** Alphan, ** Fatih, ** Canberk, ** Semih, ** Tunahan, ** Muhammet Revaha, ** Abldulsamet, ** Erkan, ** Cihan, ** Oğuz

     

    Goller: 11.dk. Mehmet, 35.dk. Enes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor U – 17 takımı), 5.dk. Erkan (Boluspor U – 17 takımı)

     

    Sarı Kart: 60.dk. Erkan

     

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, Elit, U,, 17

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