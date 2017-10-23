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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Galibiyetin adı inanma

    Bolu Amatör Çetiner Erdoğan 1. Lig’inde Elvan İnşaat Kızıkspor ve Karacasu 2011 takımları karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Karacasu 2011 takımı 2 – 1 kazandı.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 11:50
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    Galibiyetin adı inanma

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Amatör Çetiner Erdoğan 1 Li’in ilk hafta karşılaşmasında Elvan İnşaat Kızıkspor  ile Karacasu karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Berk ve fatih’in golleriyle Karacasu 2011 takımı 9 kişiyle 2 – 1 kazandı. Bu galibiyetle Karacasu 2011 lige 3 puanla başlarken, Elvan İnşaat takımı ise lige mağlubiyetle başladı.   Maçın ilk yarısına Karacasu 2011 takımı rakibe göre daha etkili başladı. Karacasu takımı rakip ceza sahsında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Maçın 41. Dakikasında Karacasu 2011 takımından Emirhan rakip oyuncunun net pozisyonunu faulle kesmesi sonucunda direk kırmızı kart gördü. Bu kırmızı karttan sonra Karacasu takımı 10 kişi kaldı. İlk yarıda gol olmayınca devre arasına 0 – 0 beraberlik ile girildi. Karacasu’nun aradığı gol çok gecikmedi. 73.dakikasında Berk’in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. Maçın 76.dakikasında Eren rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Maçın 83.dakikasında Kızıkspor takımı Zülfikar ile durumu 1 -1 eşitliği getirdi. Maçın skorunu belirleyen gol maçın son saniyelerinde Karacasu 2011 takımından geldi. Mçın 90.dakikasında fatih ile skoru 2-1 yaptı ve klan dakikalarda başka gol olmadı.

    Taraftar sahaya girdi

    Elvan İnşaat Kızıksporiel Karacasu 2011 takımları arasında oynanan mücadeelnin son düdüğü ile birlikte sahada mutluluk gösterisi yapıldı. Maçın 23 dakikasında 10 kişi oynayan Karacasu 2011 takımı son saniyete gelen galibiyet golü işe mutlu dolu anlar yaşadı. Maçın bitiş düdüğü ile galibiyet sevincini yaşamak için Karacasu 2011 Kulüp yöneticileri ve yedek kulübe sahaya girdi.

    Saha: Karaçayır Sentetik 1

    Hakemler: Umut Kılıç, Sinan Yılgündüz, Kemal Ergün

    Elvan İnşaat Kızıkspor takımı ilk 11: ** Erhan, ** Sefa, ** Fuat, ** Çağan Bere,  ** Burak M. ** İbrahim, ** Eren, ** Tuğra, ** Erdinç, ** Emre, ** Meriç

    Karacasu 2011 takımı ilk 11: **  Muhammet Mustafa, ** Ertuğrul ** Eren, ** Özkan, ** Tolga, ** Emirhan, ** Barış, ** Önder, ** Berat Berkan, ** Fatih, ** Yılmaz

    Goller: 73.dk Berk, 90.dk. Fatih ( Karacasu 2011), 83.dk. Zülfikar ( Elvan İnşaat Kızıkspor)

    Kırmızı Kartlar: 43.dk. Eren, 76.dk. Emirhan( Karacasu 2011)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, Çetiner, Erdoğan, 1.

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