banner133

banner101

29 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Galibiyetin adı Melih

    Bolu Amatör Ligi Play Off Grubu 5.hafta maçında Gençlergücü U – 16 ile Kıbrıscıkspor U – 16 takımları karşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Gençlergücü U – 16 takımı 2 – 0 kazandı.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 09:57
    Bu haber 31 kez okundu
    Galibiyetin adı Melih

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Amatör Ligi Play Off Grubu 5.hafta maçında Gençlergücü U – 16 –  Kıbrıscıkspor U – 16 takımlarının mücadelesi yaşandı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1 Sahada oynanan mücadeleyi Melih’in iki golü ile Gençlergücü U – 16 takımı 2-0 kazandı. Maça Gençlergücü takımı etkili başladı. 4.dakikada Gençlergücü’nün geliştirdiği atakta Melih’in şutu kaleci Seyitcan’da kaldı.  Gençlergücü takımı rakip kalede ataklarını şıklaştırdı. Maçın 16.dakikasında Gençlergücü’nün geliştirdiği atakta Emrah’ın şutu üst direkten auta çıktı. Dakika 19’da Gençlergücü’nün yakaladığı pozisyonda Enes’in çektiği şutunu kaleci Seyitcan son anda uzanarak topu kornere çeldi. Maçın 32.dakikasında Gençlergücünün geliştirdiği atakta Melih topu ağlarla buluşturdu. Maçın 33.dakikasında Kıbrıscıkspor’un kalecisi Seyitcan, hakeme hakaretten dolayı direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kıbrıscıkspor takımı kalan dakikalarda mücadeleye 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.  İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Gençlergücü’nün 1-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda önde başlayan Gençlergücü takımı mücadelede rakibine karşı baskısını artırdı. Bu baskının sonucunda Gençlergücü takımı farkı artıran golü buldu. 50.dakikada Gençlergücü’nün geliştirdiği atakta Melih topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi. Melih hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın 76.dakikasında Gençlergücü’lü Emrah’ın şutu direkten geri döndü.  Kıbrıscıkspor takımı maçta bir gol bulabilmek için rakip kalede ataklar üretse de yararlanamadı.  80.dakikada Kıbrısçıkspor’lu Orhan’nın şutu kaleci Samet’te kaldı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Gençlergücü takımı 2-0 kazandı.

    Gençlergücü U – 16: ** Samet, ** Yiğit Emre Sınmaz, ** Yiğit Bayındır, ** Emre, ** Ahmet, ** Ferhat, ** Burak, ** Emiraç, ** Melih, ** Enes, ** Emrah

    Kıbrıscıkspor  U – 16: ** Seyitcan, ** Polat, ** Berat, ** Ramazan, ** Kerim Can, ** Eray, ** Orhan, ** Emircan, ** Faruk, ** Burak, ** Kaan

    Goller: 32.dk – 50.dk. Melih ( Gençlergücü)

    Kırmızı Kart: 33.dk. Seyitcan ( Kıbrıscıkspor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, Ligi, Play, Off

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ ŞÖNİM “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri”nden biri de artık “BOLU”da da…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 24 KASIM
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR TIK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 1
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Her Nasip Vaktine Esirdir
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Öğretmenim
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (II)
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129