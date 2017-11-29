Haber: Esra Öztürk

Bolu Amatör Ligi Play Off Grubu 5.hafta maçında Gençlergücü U – 16 – Kıbrıscıkspor U – 16 takımlarının mücadelesi yaşandı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1 Sahada oynanan mücadeleyi Melih’in iki golü ile Gençlergücü U – 16 takımı 2-0 kazandı. Maça Gençlergücü takımı etkili başladı. 4.dakikada Gençlergücü’nün geliştirdiği atakta Melih’in şutu kaleci Seyitcan’da kaldı. Gençlergücü takımı rakip kalede ataklarını şıklaştırdı. Maçın 16.dakikasında Gençlergücü’nün geliştirdiği atakta Emrah’ın şutu üst direkten auta çıktı. Dakika 19’da Gençlergücü’nün yakaladığı pozisyonda Enes’in çektiği şutunu kaleci Seyitcan son anda uzanarak topu kornere çeldi. Maçın 32.dakikasında Gençlergücünün geliştirdiği atakta Melih topu ağlarla buluşturdu. Maçın 33.dakikasında Kıbrıscıkspor’un kalecisi Seyitcan, hakeme hakaretten dolayı direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kıbrıscıkspor takımı kalan dakikalarda mücadeleye 10 kişi devam etmek zorunda kaldı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Gençlergücü’nün 1-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda önde başlayan Gençlergücü takımı mücadelede rakibine karşı baskısını artırdı. Bu baskının sonucunda Gençlergücü takımı farkı artıran golü buldu. 50.dakikada Gençlergücü’nün geliştirdiği atakta Melih topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi. Melih hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın 76.dakikasında Gençlergücü’lü Emrah’ın şutu direkten geri döndü. Kıbrıscıkspor takımı maçta bir gol bulabilmek için rakip kalede ataklar üretse de yararlanamadı. 80.dakikada Kıbrısçıkspor’lu Orhan’nın şutu kaleci Samet’te kaldı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Gençlergücü takımı 2-0 kazandı.

Gençlergücü U – 16: ** Samet, ** Yiğit Emre Sınmaz, ** Yiğit Bayındır, ** Emre, ** Ahmet, ** Ferhat, ** Burak, ** Emiraç, ** Melih, ** Enes, ** Emrah

Kıbrıscıkspor U – 16: ** Seyitcan, ** Polat, ** Berat, ** Ramazan, ** Kerim Can, ** Eray, ** Orhan, ** Emircan, ** Faruk, ** Burak, ** Kaan

Goller: 32.dk – 50.dk. Melih ( Gençlergücü)

Kırmızı Kart: 33.dk. Seyitcan ( Kıbrıscıkspor)