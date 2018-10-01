HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1.Ligde fırtına gibi esmeye devam eden Boluspor, ligin 7.haftasında karşılaştığı İstanbulspor’u da 3-1 mağlup ederek, lider Gençlerbirliği’ni takibini sürdürdü. Galibiyetin büyük mimarlarından olan kırmızı-beyazlı taraftarlar mücadele öncesinde tribünleri doldurdu. Bolusporlu taraftar İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nı “Şampiyon Boluspor” sloganları ile inletti. Galibiyette en az futbolcular kadar başrol taraftarlarındı. Şimdi gözler hasretin sona ereceği Giresun maçına çevrildi.