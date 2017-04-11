Haber: Aysun Beykoz

Boluspor adına ilk golünü kaydeden Bentley; ‘’Bizim için ve takımımız için çok önemli bir maçtı. Zaten ona göre hazırlandık. Takım olarak da iyi bir maç çıkardık. Takımıma faydalı olabildiğim için çok mutluyum. Benim uzun süredir beklediğim, gelmesini istediğim bir şanstı. Bugün de geldi. Şans da yüzüme güldü ve gol attım. Takıma faydalı olduğum için mutluyum. Umarımda bundan sonra o şansı kullanmaya devam eder, takımıma faydalı olmaya devam ederim.’’dedi.