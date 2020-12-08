Galibiyetin Mimarlarından...

Haber: N.Halid Altundal

TFF 1. Lig’de Altay’ı yenerek puanını 10’a çıkaran kırmızı beyazlı ekipte savunmanın önemli isimlerinden Aykut, rakip forvetlere geçit vermedi. Yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkan tecrübeli futbolcu kırmızı beyazlıların atağa çıkışlarında yaptığı ayağa paslarıyla da atakları başlatan isim oldu. Karşılaşmanın 77. dakikasında Gökhan Sazdağı’nın attığı golde asisti yapan tecrübeli futbolcu alınan galibiyette önemli rol oynadı.

BU KAREYİ ÖZLEMİŞTİK

Ligde oynadığı son k maçını kazanan Boluspor'da moraller yerinde. Kırmızı beyazlılar Altay maçı sonrası soyunma odasında galibiyet pozu verirken, herkesin oldukça keyifli olduğu görüldü.