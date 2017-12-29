Haber: Esra Öztürk

Okul Sporları İl Birinciliği mücadelesinde 17 Temmuz Spor salonunda karşı karşıya gelen Gerede Hacı Sadık Anadolu Lisesi ile Bolu Atatürk Anadolu Lisesi mücadele etti. Maça etkili başlayan taraf Gerede ekibi oldu. Rakibine ilk setin başında 3-1’lik skorla üstünlük sağlayan taraf Hacı Sadık Anadolu Lisesi oldu. BAAL skoru 5-4 yaparak öne geçmeyi başardı. Yakaladığı ivme ile Teknik molaya 12-4 önde girmeyi başaran BAAL oldu. Açtığı farkı koruyarak BAAL ilk seti 25-12’lik skorla kazandı. İkinci sete etkili başlayan taraf BAAL oldu. İkinci setin başında 6-0’lık skorla 6 sayılık fark açarak rakibine sayı bulma şansı tanımayan BAAL Teknik molaya da rakibine sayı bulma şansı tanımayarak 12-0 önde girdi. Farkı 18 sayıya çıkartan BAAL Skoru 19-1’e getirerek ikinci sette rakibine şans tanımadı. İkinci seti de 25-1 kazanan BAAL Set skorlarını 2-0’a getirdi. Son sete set sonuçlarıyla rahat başlayan taraf BAAL oldu. Gerede rakibinin arayı açmasına izin vermeden yakalayarak 7-6’lık skorla öne geçmeyi başardı. Teknik molaya 12-9 önde giren taraf Gerede ekibi oldu. Teknik mola sonrası rakibini yakalayan BAAL 14-13’lük skorla öne geçti. Son sette maçı bırakmayan Gerede ekibi BAAL’a zor anlar yaşattı. 25-19’luk skorla son seti de almayı başaran takım BAAL oldu. Sahadan 3-0’lık set sonucuyla galip ayrılan BAAL oldu.