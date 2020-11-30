Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, “Öncelikle galip geldiğimiz için çok mutluyum. Haftalardır galip gelemiyorduk. Bu benim 3. haftam. Bursaspor, Boluspor ve Akhisarspor maçında takım başında oldum. Elimizden geldiği kadar takım ruhunu, takım birlikteliğini oluşturmak, oyuncularım bugün çok iyi mücadele etti. Hafta içinde çalıştığımız bütün teknik, taktik stratejimizi de belirlemiştik. Oyuncularımı gerçekten kutluyorum. İyi mücadele ettik. Hem beni çok sevindirdi hem de çok iyi oynadık ve sonuç aldık. Bizim için en önemli şeylerden biri de buydu. Kazandığımız topları etkili kullanmayı hedeflemiştik. Oyuncularım bu görevi en iyi şekilde yaptılar. Bu galibiyet gerçekten bize ileriye dönük mal oldu. Daha işimiz bitmedi. Daha çok üretmek lazım. Antrenörlük felsefemi Ankraspor’a yerleştirmek istiyorum. Koşan, mücadele eden etkili bir takım oluşturmak istiyorum. İnşallah bunu da başarırız” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 18:38