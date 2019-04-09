‘’ Galip’’ gele gele, süper lige…

Boluspor U 19 Takımı 21.galibiyetini de alarak adım adım Süper Lige yürüyor.

‘’ Galip’’ gele gele, süper lige…

Haber: Gönül Olutürk

Boluspor’un U19 Takımı Elit Akademi Liginde bu haftayı da GALİP bitirdi. 28. Hafta mücadelesini deplasmanda K.Karabükspor (U19) takımı ile yapan takımımız, rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçerek Süper Lige bir adım daha yaklaştı. Son 6 haftaya en yakın rakibi Altınordu’nun 4 puan önünde giren Galip Hocanın aslanları gözünü şampiyonluğa dikti. Ligi ilk 3 içinde bitirmesi durumunda Süper Lige çıkacak olan gençlerimiz bununla yetinmeyip son 6 haftayı da kazanarak gurubunu lider olarak bitirip şampiyon olmak istiyor. Bu hafta sahasında Denizlispor U19 takımını misafir edecek olan kırmızı beyazlılar, müsabakayı kazandıkları takdirde büyük ölçüde ilk 3 girmeyi garantileyecekler ve sonrasında şampiyonluğa doğru yol almaya çalışacaklar. Yolunuzda bahtınızda açık olsun çocuklar!!!

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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