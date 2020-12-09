Haber: Aysun Beykoz

Var, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Tuzlaspor maçına mental olarak iyi hazırlandıklarını ve maça iyi başladıklarını bildirdi. Karşılaşmada pozisyonlar bulduklarını anlatan Var, şöyle konuştu: "Galip geleceğimize inanıyordum. Hiç ummadığımız zamanda kırmızı kart görüp, 10 kişi kaldık. Hatamızdan gol yedik. 10 kişi kalmamız rağmen pozisyon bulduk ve değerlendiremedik. Bugün gol atamadık. Oyuncu arkadaşlarımdan çok memnunum. Bu camiaya hizmet ederken onları mutlu etmek istiyoruz. Bu formayı yere düşürmeden son ana kadar galibiyet kovalayarak oynamak istiyoruz. 3 gün sonra maçımız var. Bu maç, bizi beynen ve ruhen yıktı. Pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Puan ya da puanlarla buluşmalıyız."