Haber: Semih Baykal

BoluBelediyesporKulübü Derneği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle resmi siteden yayınladığı mesajda “İlimizde görev yapan gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm Basın Çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Ülkemizde ve Dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna ulaştırılması görevini yerine getirirken meslek ilkelerinden ayrılmadan, bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü” içtenlikle kutlarız” ifadelerine yer verdi.