GAZETECİLERLE POLİSLER DOSTLUK MAÇINDA BULUŞTU

Bolu’da, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) arasında dostluk maçı yapıldı.

GAZETECİLERLE POLİSLER DOSTLUK MAÇINDA BULUŞTU

Haber: Gökhan Aksoy

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü nedeniyle Bolu Atatürk Stadyumu’nda gazeteciler ile polis memurları arasında dostluk maçı organize edildi. Emniyet mensupları ve gazetecileri karşı karşıya getiren maç önceki gün Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Yerel basın ve ajans muhabirleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün farklı şubelerinden oluşan polis memuru ve şube müdürlerinden oluşan futbol takımlarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tam sahada karşılaşma başladı.Karşılaşmanın sonunda, BGC üyeleri tarafından polis memurlarına baklava ikram edildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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