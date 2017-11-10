Haber: Gönül OLUTÜRK

Milli ara nedeniyle lige bir haftalık ara verildi. Milli ara nedeniyle Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Samsunspor maçı sonrasında futbolculara 3 günlük izin verdi. İzinin ardından ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep maçı hazırlıklarına başladılar. İzni sona erentakım dün öğlen saatlerinde tesislerde bir araya geldiler. Kırmızı Beyazlı takım dün ilk antrenmanı gerçekleştirdi. Tesislerde bir araya gelen takıl Gaziantep maçı için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle son iç saha maçında Samsunspor

karşısında alınan galibiyatile birlikte takımın morallerinin azda olsa yerinde olduğu görüldü. Boluspor antrenmana Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde, ısınma koşusu ile başlayan çalışmalar, core antrenman ile devam etti. Daha sonra pas çalışması ve dar alan çalışması gerçekleştirilirken, stretching ile antrenman devam ederken tedavisi devam eden Özgür İleri antrenmanda yer almadı. Antrenman sonunda oyuncular toplu olarak foto çektirdiler.