Haber: Gönül Olutürk

Teknik direktör Faik Demir “Takımımız sezon başından beri çeşitli sıkıntılar ile mücadele ediyor. Oyuncularımız çok genç ve oluşum çağında. Her türlü sıkıntıya ve kaosa rağmen bu çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kadro dışı kalan oyuncularımızı affettikten sonra diğer oyuncularımız ile kaynaştırmamız zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Ama Allah’a şükürler olsun bunu toparladık. Genç oyuncunun hata yapması kadar doğar bir şey yoktur. Bugünün Gaziantepspor’u maalesef ölmüştür. Bizim şu anki amacımız Gaziantepspor’un yarınlarını kurtarmaktır. Bu kulübün kapısına kilit vurulmasın diye mücadele ediyoruz. Saha içine gelecek olursak, rakibimizin iyi takım olduğunu zaten biliyorduk. İlk yarı kırmızı karta kadar genel anlamda iyi mücadele oldu. Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Taktik ve disipline bağlı kaldılar. Biliyorsunuz gol yiyen genç oyuncu çok çabuk oyundan düşebiliyor. Elazığspor’u tebrik ediyorum“ diye konuştu.