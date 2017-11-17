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17 Kasım 2017 Cuma
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    • Gaziantep’te yüzümüz gülmüyor

    TFF 1. Ligin 12. Haftasında Gaziantepspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Şuana kadar iki takım aralarında 12 kez karşılaştılar.

    17 Kasım 2017 Cuma 11:06
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    Gaziantep’te yüzümüz gülmüyor

    Haber: Semih BAYKAL

    TFF 1. Ligin 12. Haftasında Gaziantepspor sahasında Boluspor’u konuk edecek. İki takım daha önce 10'u Süper lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 12 kez karşılaştılar. İki takım ilk kez 1973/1974 Sezonu Türkiye Kupası 1. Kademe Turunda karşılaşmışlardı. Bolu’da oynanan ilk mücadele 0-0 eşitlikle sona ermiş. Daha sonra Gaziantep’te oynanan rövanş maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Seri penaltılarda Gaziantepspor takımı 4-3 kazanarak adını bir üst tura yazdırmıştı. İki takım lig statüsünde ise ilk kez 1980 – 1981 sezonunda karşılaşmışlardı. Ligin ilk yarısında Bolu’da oynana mücadeleyi Bolsupor takımı Demir Eren, İbrahim Sarıkaya ve Çetiner Erdoğan’ın golleriyle 3-0 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Boluspor 3 kez kazanırken, 2 maçtan Gaziantepspor galibiyetle ayrıldı. 7 maç ise beraberlikle sona erdi. İki takım arasında oynanan en farklı skoru Boluspor, 1980 – 1981 sezonunun ilk yarısında 3-0 yenerek elde etti. İki takım arasında oynanan maçlarda 4 kez 0-0, 3 kez 1-1, 3 kez 2-0, 1 kez 1-0 ve 1 kezde 3-0’lık skorlar elde edildi. Gaziantepspor takımı  iki maçı da 2-0’lık skorlarla kazandı. Boluspor takımı deplasmanda oynadığı 6 maçın 4’ü berabere biterken 2 maçı da kaybetti. Gaziantep deplasmanındaBoluspor takımının 2 maçı 0-0 eşitlikle biterken diğer 2 maçı da 1-1 sona erdi. Tarihlerinde en son 1992 yılında Gaziantep'te karşılaşan Gaziantepspor ve Boluspor maçını ev sahibi ekip kazanırken, Boluspor'u o dönem Şenol Güneş çalıştırıyordu. İki takım arasında oynanan maçlarda 16 gol kaydedildi. Bu gollerin 6’sını Gaziantepspor takımı atarken 9 golü Boluspor takımı kaydetti. Boluspor’un Gaziantep deplasmanında oynadığı maçlarda 8 gol kaydedildi. Bu gollerin 6’sını ev sahibi takım kaydederken 2 golü Boluspor takımı kaydetti. İki takım aralarında oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde;

    1973 – 1974 sezonu

    28.11.1973: Boluspor – Gaziantepspor: 0 – 0

    12.12.1973: Gaziantepspor – Boluspor: 0 – 0

    1980 – 1981 sezonu

    07.12.1980: Boluspor – Gaziantepspor: 3 – 0

    10.05.1981: Gaziantepspor – Boluspor: 1 – 1

    1981 – 1982 sezonu

    13.12.1981: Gaziantepspor – Boluspor: 1 – 1

    30.05.1982: Boluspor – Gaziantepspor: 0 – 0

    1982 – 1983 sezonu

    12.12.1982: Gaziantepspor – Boluspor: 0 – 0

    22.05.1983:Boluspor – Gaziantepspor: 1 – 0

    1990 – 1991 sezonu

    09.09.1990: Gaziantepspor – Boluspor: 2 – 0

    10.02.1991: Boluspor – Gaziantepspor: 2 – 0

    1991 – 1992 sezonu

    15.09. 1991: Boluspor – Gaziantepspor: 1 – 1

    23.02.1992:Gaziantepspor – Boluspor: 2 – 0

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 12., Haftasında

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