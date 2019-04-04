Gazipaşa Finallerde Ter Döküyor

Haber: Gönül Olutürk

Gençlik Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Zonguldak'ın ev sahipliği ile Fener sentetik sahada açılış seranomisinin ardından Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler futbol grup müsabakaları başladı. Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarına Erkeklerde 12 ve Kızlarda ise 9 takım olmak üzere toplamda 21 takım katıldı. Lig usulüne göre oynanan karşılaşmaların ilk gününde heyecanlı ve nefes kesen maçlara sahne oldu. Takımlar bir üst tura yükselmek için bir birbirleriyle kıyasıya mücadele verdi. 3 gün sürecek olan müsabakaların sonunda gruplarında birinci olan takımlar bir üst tura yükselmenin sevincini yaşayacak. Yıldız Kızlar A Grubunda İstanbul, Beyhan Şenyuva Orta Okulu, Düzce Hikmet Akın Orta Okulu Zonguldak Çayırlı Yüksel Balcı Ortaokulu, B Grubunda, Bilecik 700. Yıl Ortaokulu, Kocaeli Darıca 60.yıl Ortaokulu, Tekirdağ Kapaklı Belediye Ortaokulu, C Grubunda Karabük Anayasa Ortaokulu, Sakarya Tekebatan Ortaokulu, Bolu Gazipaşa Ortaokulu, Yıldız Erkekler A grubunda Kocaeli Darıca 60. Yıl Ortaokulu, Bilecik Edebali Ortaokulu, Bartın İmam Hatip Ortaokulu, Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu, B Grubunda Zonguldak Pestilci Ortaokulu, Bolu Gazipaşa Ortaokulu, İstanbul Alparslan Ortaokulu, Bursa Nilüfer İsail Kadriye S. Ortaokulu, C Grubunda Sakarya Ahmet Akkoç Ortaokulu, Eskişehir Melehat Ünügür Ortaokulu, Karabük Beşbinevler Ş.Cevdet Çay Ortaokulu, Antalya Mecdude Başkıncı Ortaokulu takımları katıldı.