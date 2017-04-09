Haber: Aysun Beykoz

Önceki gün Eskişehir’de düzenlenen ve 12 takımın katıldığı grup müsabakalarında Ankara, Konya ev Antalya temsilcileri ile aynı grupta mücadele eden Gazipaşa Ortaokulu grubu yenilgisiz lider bitirerek yarı finallere katılmaya hak kazandı. 3 yıldır Boluspor Kulübü ile ortak yürütülen proje kapsamında bir araya gelen takımımız ilk gün Antalya takımını 2-0 yendi. Temsilcimiz 2.gün Gençlerbirliği altyapı oyuncularının olduğu Ankara takımını 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz son olarak Konyaspor altyapı oyuncularından oluşan Konya takımı ile 2-2 berabere kalarak grubunu lider bitirdi. Okulun beden eğitimi öğretmenleri, Ömer Yavuz ve Bora Şekerci bu yılki hedeflerini Türkiye finalleri olarak belirlediler.