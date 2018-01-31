Haber: Semih Baykal

Gazişehir Gaziantep FK TFF 1. Ligin 19.haftasında Gaziantepspor’u4-0 yendi. 26 puanla 9.sırada yer alan Antep takımı, ligin20. haftasında 3Şubat Cumartesi günü saat 15.30’dasahasında Boluspor ile karşılaşacak. Gazişehir Gaziantep FK, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde saat 16:00'da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Gaziantepspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcuları ise yarı sahada çift kale maç yaptı.