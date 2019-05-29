Gazişehir Bolu’da Hazırlandı

Osmanlıspor'u eleyerek finale çıkan Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Bolu’da tamamladı. Final maçı bugün oynanacak.

Gazişehir Bolu’da Hazırlandı

 Haber: Esra Öztürk

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig Play-off final karşılaşmasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını Bolu’da yaptığı tek idmanla tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Bolu Abant'ta gerçekleştirilen antrenman saat 18:00'de başladı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcularımız ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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