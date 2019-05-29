Gazişehir Bolu’da Hazırlandı

Haber: Esra Öztürk

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig Play-off final karşılaşmasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını Bolu’da yaptığı tek idmanla tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Bolu Abant'ta gerçekleştirilen antrenman saat 18:00'de başladı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcularımız ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.