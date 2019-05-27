Gazişehir Gaziantep finale çıktı

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep, normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride tamamladığı rövanş maçında, Osmanlıspor'a penaltı atışlarında 9-8 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Osmanlıspor, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Eryaman Stadı'nda Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. 18. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Magaye'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mehmet Yiğit, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. Osmanlıspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti. 65. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-0 yaptı. Burhan Eşer, sol çaprazdan ceza sahasına girmek üzereyken Kenan Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sinan Kurt'un vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında filelerle buluştu: 2-0. Karşılaşmanın normal süresi Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 2-0 kazandığı için uzatmalara geçildi. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu. Öte yandan, VAR sistemindeki teknik arıza nedeniyle karşılaşma 10 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmayı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.