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14 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Gazişehir gol olup yağdı 5-2

    Spor Toto 1. Ligin 21. Haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan Gazişehir Gaziantep FK, sahadan 5-2 galip ayrılarak 4’te 4 yaptı.

    14 Şubat 2018 Çarşamba 10:22
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    Gazişehir gol olup yağdı 5-2

    Haber: Esra Öztürk

    Sezonun ikinci yarısına etkili bir başlangış yapan ve 3 haftadır kazanan Gazişehir Gaziantep FK, 21. Haftada deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar rakibine üstlük kuran Gazişehir Gaziantep FK,  Gökhan, Tugay ve Özgürcan’ın golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep ligde üst üste 4’ncü galibiyetini aldı. Ev sahibi Adanaspor’un ise gollerini Uche Kalu ve Didi attı.

    ELEKTRİKLER GİTTİ

    Gazişehir Gaziantep ile Adanaspor arasında oynanan maçın 81. dakikasında stadın elektrikleri kesildi. Bir süre oyuna ara verilirken stadın elektriklerinin gelmesiyle maç yeniden oynandı ve sahadan 5-2 galibiyetle ayrılan taraf Gazişehir Gaziantep oldu.

    STAD : 5 Ocak Fatih Terim

    HAKEMLER : Erkan Özdamar xx, Ata Yıldırım xx, Hüseyin Aylak xx

    ADANASPOR : İrfan Can x, Emre Can x (dk. 46 Uche Kalu xx), Gökhan Süzen xx, Onur Akbay xx, Digao xx (dk. 57 Mustafa x), Didi xxx, Oğuzhan xxx, Tevgik xx, Renan Foguinho xxx, Roni xx, Bahattin Köse xx (dk. 81 Abdulaziz ?)

    GAZİŞEHİR GAZİANTEP : Stachowiak xx, Ahmet Kesim xx(dk.65 İsmail ?), Uğur Akdemir xx, Sinan xx, Tuay Kaçar xxx, Jefferson xxx (Dk. 90 Webo?, Adama Ba x (Dk. 71 Himmet ?), Gökhan Alsan xxx, Mehmet Erdem xx, Özgürcan xxx, Del Valle xx

    GOLLER : Dk. 18-23 Gökhan Alsan, Dk. 41 Tugay Kaçar, Dk. 51-90 Özgürcan, DK. 60 Uche Kalu, Dk. 74 Didi

    SARI KARTLAR : Onur, Gökhan (Adana), Sinan, Mehmet Erdem (Gazişehir)

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligin, 21.

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