Haber: Semih Baykal

TFF 1.Ligin 20.haftasında 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor, Gaziantep Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Boluspor 27 puanla 7.sırada yer alırken, Gazişehir Gaziantep FK ise 26 puanla 9.sırada yer alıyor. İki takım 1’si hazırlık maçı olmak üzere 22 kere karşı karşıya geldiler. İki takım arasında oynanan mücadelenin 7’sini Boluspor kazanırken, 4 maçı ise Gazişehir Gaziantep FK kazandı. 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 22 maçta toplam 47 gol kaydedildi. Bu gollerin 26’sını Boluspor kaydederken, 21 golü ise Gazişehir Gaziantep FK kaydetti. İki takım TFF 1. Ligin 2017-2018sezonunun 3.haftasında karşılaştı. 27 Ağustos 2017 günü Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele 0 – 0 eşitlikle sona erdi. İki takım arasında oynanan maçlarda 5’er kez 0-0 ve 1-1’lik skorlar elde edildi. 4 kere 2-1, 3 kere de 1-0’lık skorlarla bitti. Geri kalan maçlarda ise 1’er kere 2-0, 2-2, 3-1, 4-0 ve 6-2’lik skorlar elde edildi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım ilk kez 2007 – 2008 sezonunda karşılaştılar. 24 Kasım 2007 tarihinde Gaziantep Gaskispor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Gazişehir Gaziantep takımı 6-2 kazandı. Gazişehir Gaziantep’e galibiyeti getiren golleri Mustafa Şahintürk (2), Ulaş Meyan, Hakan Albayrak, Osman Fırat, Türker Demirhan kaydetti. Boluspor’un gollerini ise 28.dakikada Ali Şen Kandil ve 77.dakikada İbrahim Parlayan kaydetti. Bu skor aynı zamanda Gazişehir’in rakibini yendiği en farklı skor. Boluspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında aldı. 21 Mart 2017 tarihinde Gaziantep Gaskispor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor 4-0 kazandı. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri Adem Büyük (2), Erman Ergin ve Edim Demir kaydetti.

GAZİANTEP’TE OYNANA MAÇLAR

İki takım Gaziantep’te toplam 10 kere karşı karşıya geldiler. Gaziantep’te oynanan mücadelelerin 3’ünü Gazişehir Gaziantep FK kazanırken, 2 mücadeleyi de Boluspor kazandı. 5 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Gazişehir’de oynanan mücadelelerde toplam 29 gol kaydedildi. Bu gollerin 15’ini ev sahibi takım Gazişehir kaydederken, 14 golü ise deplasman takımı Boluspor kaydetti.

SERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Boluspor, 7’si kendi sahasında, 4’ü deplasmanda olmak üzere Gazişehir Gaziantep FK ile oynadığı son 11 maçı kaybetmedi. Boluspor, Gaziantep’le oynadığı son 11 maçının 4’ünü kazanırken, 7 maçtan beraberlikle ayrıldı. Boluspor’un kaybetmediği maçlarda toplam 24 gol kaydedildi. Bu gollerin 15’ini Boluspor kaydeti. Kalan 9 golü ise Gazişehir tamı kaydetti. Boluspor rakibine en son 2012-2013 sezonunu ilk yarısında kaybetti. 22 Aralık 2012 tarihinde Gaziantep Gaskispor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Gazişehir Gaziantep takımı 2-1kazandı. Gazişehir’e galibiyeti getiren golleri Eren Özen ve Volkan Yılmaz kaydetti. Boluspor’un tek golünü ise 64.dakikada Abdulaziz Solmaz kaydetti.

İki takım arasında oynanan son 5 maç:

2017-2018

27 Ağustos 2017: Boluspor – Gazişehir Gaziantep FK: 0 – 0

2016 – 2017

1 Nisan 2017: Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor: 1 – 2

29 Ekin 2016: Boluspor – Gazişehir Gaziantep FK: 2 – 1

2015 – 2016

13 Mart 2016: Boluspor – Gazişehir Gaziantep FK: 1 – 1

17 Ekim 2015: Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor: 2 – 2