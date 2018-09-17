HABER:Esra Öztürk
Spor Toto 1.Ligin 5.haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın 90.dakikasında Kubilay’ın kaydettiği gol sonrası sahadan tek golle galip ayrılan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü oldu.
Maçtan Dakikalar
11. dakikada sol kanattan Kerim Avcı’nın ceza sahasına ortasında Poepon'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
55. dakikada rakip saha önünde topla buluşan Popeon, rakiplerini geçerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep Gazişehir atağında ceza sahasında topla buluşan Kubilay düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Emre Malok xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Mehmet Ali Akkor xx
Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılınç xx, Igor xxx, Poepon xxx, Kerim xx, Kubilay xx, Muhammed Enes (Oğulcan dk. 59 x), Gökhan xx (Segbefia dk. 59 x), Mehmet Erdem xx (Del Valle dk. 64 x), Rıdvan Şimşek xx
Yedekler: Nihat, Okan Derici, Emmanuel Balogun, Chabbi
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Altınordu: Erce xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat xx, Oğulcan Ülgün xxx, Muhammed Mert xx (Kemal dk. 80 ?), Sefa xx (Kerim Alıcı dk. 62 x), Berkay xx (Anıl dk. 46 xx), Serdar Deliktaş xxx, Ali Yaşar xx, Berkay Samancı xx, Sinan Osmanoğlu xx
Yedekler: Erhan, Yusuf, Recep Yemişçi
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Kubilay (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep )
Sarı kartlar: Yalçın, Ahmet Kesim (Gaziantep Gazişehir), Hasan (Altınordu)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!