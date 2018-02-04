Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maç sonunda şunları söyledi; “Kaliteli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Mücadelesi ve teknik kapasitesi yüksek bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Hakikaten ihmale gelmez, boş bırakıldığı anlarda çok iyi işler yapan, çok iyi pas trafiği yapan bir takım. Bu bilinçle ilk yarı çok pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bizim oyunumuza gelince de mücadele kalitesi yüksek bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularımız elinden geleni yaptı onları tebrik ediyorum. Bugün çok istekliydiler bunları da gördük. Taraftarlarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gazişehir Süper Lig'de oynamayı hak ediyor. Bu da taraftarlarımızın desteği ve bizim mücadelemizle mümkün olacaktır. Ligin başarılı takımlarından birisiyiz bunun nedeni de oyuncular saha içerisinde birbirlerine yardımcı oluyor.”