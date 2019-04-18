Gazişehir’de hazırlıklar sürüyor

Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto 1. Ligin 30. Haftasında Boluspor ile Gazişehir Gaziantep takımları karşı karşıya gelecek. Mücadele 21 Nisan Pazar günü saat 14.00’da Bolu Atatürk Stadında oynanacak. Gaziantep ekibi teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde saat 14:30'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, gruplar halinde gerçekleştirilen dar alan çalışmasıyla son buldu. Antrenmana soğuk algınlığı geçiren Seifedin Chabbi dışında tüm futbolcularkatılırken, günün kazananı gri takım geleneksel galibiyet pozunu ihmal etmedi.