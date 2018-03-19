Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisaspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Gazişehir Gaziantep, 90 dakika sonunda deplasmandaManisaspor'u 6-0 mağlup etmeyi başardı. Gazişehir Gaziantep, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Gazişehir Gaziantep'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Özgür Can Özcan, 42. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu, 61. dakikada ve 90. dakikada İsmail Konuk, 68. dakikada Himmet Ertürk, 74. dakikada Yonathan del Valle kaydetti. Bu galibiyetin ardından Gazişehir Gaziantep TFF 1. Lig'de puanını 47'ye çıkarırken, Manisaspor 15 puanda kaldı. Manisaspor, ligin 29 haftasında deplasmandaElazığspor ile karşılaşacak. Gazişehir Gaziantep ise 29. haftada sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

GrandmedicalManisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bayram Büstaç, Furkan Parsak, Berk Cambaz, Ulaş Doğuş Kaya, Sebaihi(Dk. 46 Ömer Atiş), İlkay Gül, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı (Dk. 46 Akın Açık), Asım Hamzaçebi

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Adama Ba(Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk), Okan Derici (Dk. 80 Zec), Gökhan Alsan (Dk. 71 Murat Ceylan), Segbefia, Del Valle, Özgür Can Özcan

Goller: Dk. 3 Özgür Can Özcan, Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 61 ve 90 İsmail Konuk, Dk. 68 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 74 DelValle (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 65 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Asım Hamzaçebi (GrandmedicalManisaspor)

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Okan’ın rakip yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Özgür Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

15. dakikada Manisapor´da Kağan'ın ortasında topla buluşan Furkan´ın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

43. dakikada Okan’ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Mehmet Erdem’in rakibine rağmen yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

61. dakikada Okan’ın sağ köşeden kullandığı korner atışında altıpas içerisinde kaleci Göktuğ, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken top İsmail’e çarparak filelere gitti. 0-3

68. dakikada Mehmet’in sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Özgür Can’dan seken topa hemen yanındaki arkadaşı Himmet ayağıyla dokunarak, filelere gönderdi. 0-4

74. dakikada Yasin’in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Del Valle, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5

90. dakikada Del Valle'nin sol kanattan ortaladığı topa arka direkte İsmail'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-6