Gazişehir’den Süper 3’lük

Haber: Esra Öztürk
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Alper Çetin , Engin Erdem, İlker Takpak
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (dk. 59 Kenan Özer), Igor, Kerim Avcı (dk. 73 Erhan Çelenk), Sow (dk. 67 Poepon)
Afjet Afyonspor: Soner, Bayram Çetin, Mehmet Güven (dk. 68 Onurcan Güler), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (dk. 88 Cenk Güvenç) , Onur Ramazan (dk. 79 Bajram Ajeti), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş
Gol: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Sow, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Metin Yüksel, Onurcan Güler, Uğur Akdemir (Afjet Afyonspor)