Gazişehir’den Süper 3’lük

Spor Toto 1.Lig’in 27. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Gazişehir’den Süper 3’lük

Haber: Esra Öztürk

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Çetin , Engin Erdem, İlker Takpak

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (dk. 59 Kenan Özer), Igor, Kerim Avcı (dk. 73 Erhan Çelenk), Sow (dk. 67 Poepon)

Afjet Afyonspor: Soner, Bayram Çetin, Mehmet Güven (dk. 68 Onurcan Güler), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (dk. 88 Cenk Güvenç) , Onur Ramazan (dk. 79 Bajram Ajeti), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş

Gol: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Sow, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Metin Yüksel, Onurcan Güler, Uğur Akdemir (Afjet Afyonspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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