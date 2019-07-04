G.Birliği 2.Etapta Bolu’da



Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Başkent temsilcisi, 2019-220 sezonu öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanı takip eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, transferleri yapmaya başladıklarını belirterek, Şu ana kadar 4 yabancı oyuncuyla anlaştık. Altyapımız her zaman önem verdiğimiz bir yer. Mevcut altyapımızda olan sporcularımızı kadromuza ilave ettik. İki dönem halinde bir kamp dönemimiz olacak. Ayın 7'sine kadar buradayız, daha sonra Erzurum'a gideceğiz. Daha donra da Bolu'da ikinci kamp dönemini devam ettireceğiz. Daha görüşeceğimiz oyuncular var, sözleşmesi biten oyuncularla da anlaşabilirsek onları da renklerimize bağlamak istiyoruz. İyi bir takım kurmak amacımız” dedi.