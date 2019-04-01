G.Birliği-Bolu Bein Max 1’de

Haber: Esra Öztürk
Spor Toto 1.Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:
2 Nisan Salı
16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Bein Max 2
16.00 Altınordu-Osmanlıspor: Bein Max 1
19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Bein Max 2
19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Bein Max 1
3 Nisan Çarşamba
16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Bein Sports 4
16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Bein Max 1
16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Bein Max 2
19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Bein Max 1Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 11:02