G.Birliği-Bolu Bein Max 1’de

Spor Toto 1.Ligde 27.hafta maçlarının naklen yayın programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre G.Birliği-Boluspor maçı Bein Max 1’den yayınlanacak.

G.Birliği-Bolu Bein Max 1’de

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1.Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:

2 Nisan Salı

16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Bein Max 2

16.00 Altınordu-Osmanlıspor: Bein Max 1

19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Bein Max 2

19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Bein Max 1

3 Nisan Çarşamba

16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Bein Sports 4

16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Bein Max 1

16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Bein Max 2

19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Bein Max 1

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 11:02
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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