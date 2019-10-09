Geçen sezonun tam tersi

Haber: Erdal Tanrıverdi

2018 -2019 sezonunda 1’inci ligde ilk 7 haftada 19 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon sadece 2 puan kazandı. Kırmızı-beyazlılar 2018 -2019 sezonunda iç sahadaki 3 maçından sadece birini beraberlikle tamamlamış, diğer 2 maçı kazanmıştı. Boluspor geçen sezonunun ilk 4 deplasman maçının hepsini kazanmıştı. Boluspor bu sezon ise deplasmandan sadece 1 beraberlik alabildi. Boluspor geçen sezon evinde Osmanlıspor’u 1-0, Ümraniyespor’u 3-1 yenerken, Altay ile 0-0 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, iç sahada Altay’a 2-0, İstanbulspor AŞ’ye ise 2-1 yenilmişti.

BOLUSPOR PUAN VE GOL

Boluspor TFF 1’inci Ligde yer aldığı 2018 – 2019 sezonundaki ilk 7 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Kırmızı-beyazlı ekip anılan sezonda 7 maçta 12 gol atarken, kalesinde 4 gol görmüş, 7 haftayı artı 8 averajla geçmişti. Temsilcimiz bu sezon ise 7 maçın 5’ni kaybederken, 2 de beraberlik aldı. 5 gol atan ekip kalesinde 11 gol gördü ve 7 haftayı eksi 6 averajla geçti.

2018 – 2019 SEZONU İLK 7 HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Boluspor 1 – Osmanlıspor 0

TY Elazığspor 1 – Boluspor 2

Boluspor 3 – Ümraniyespor 1

Afjet Afyonspor 0 – Boluspor 1

Boluspor 0 – Altay 0

Adanaspor A.Ş. 1 – Boluspor 2

İstanbulspor A.Ş. 1 – Boluspor 3

2019 – 2020 SEZONU İLK 7 HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Osmanlıspor 2 – Boluspor 1

Boluspor 0 – Adana Demirspor 0

Erzurumspor 1-0 Boluspor

Boluspor 0 – Altay 2

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Boluspor 1 – İstanbulspor AŞ. 2

Balıkesirspor 3 – Boluspor 2