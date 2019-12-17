Geçmiş Olsun Kerem

Haber: Volkan Yılmaz

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın bitimine 10 dakika kala talihsiz bir pozisyonda başarılı kaleci Kerem Kezen sağ dizinden sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Hastaneye kaldırılan genç kalecinin sakatlığı dolayısıyla Bolu’da oynanacak olan Türkiye Kupası C Grubu maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Milli kaleci kupa maçlarının ardından lige verilen aradan sonra takıma dönecek ve 2.yarı maçlarından itibaren tekrar kaleyi devralacak. U21 milli takımının da kalesini koruyan Kerem Kezen önceki yıllarda U18 ve U16 milli takımlarının kalesinde de görev almıştı. Kerem’in yokluğunda kupada yine genç bir kaleci olan Samet’in forma giymesi bekleniyor.