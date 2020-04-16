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Geçmiş Olsun Selçuk Yamaner

Boluspor yönetim kurulu üyesi Sabahattin Yamaner'in oğlu Boluspor eski yöneticilerinden Selçuk Yamaner geçirdiği rahatsızlık sonucu taburcu oldu.

Geçmiş Olsun Selçuk Yamaner

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği kalp krizi sonrası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan ve tıkalı bir ana damarı açılan genç girişimci Selçuk Yamaner yoğun bakımın ardından serviste geçirdiği bir kaç günün ardından taburcu edildi. Yaşadığı rahatsızlık sonucunda bir süre dinleneceğini belirten iş insanı, Selçuk Yamaner yaptığı açıklamada "Rahatsızlığım sonrası müdahaleleri ile Bölüm başkanı Prof. Dr. Yılmaz Güneş'e, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Coşgun'a ve tüm AİBÜ Kardiyoloji ekibine, bu süreçte arayan sonra tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi. 

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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