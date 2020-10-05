Geçtiğimiz Sezonun Kopyası

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kırmızı beyazlılar bu sezon evinde karşılaştığı Keçiörengücü ve Altınordu'ya mağlup olurken, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'dan tek puanı alıp yine Giresun'dan puan çıkartamadı. Kırmızı beyazlılar geçtiğimiz sezonda ilk 4 maçından sadece 1 puan çıkartabilmişti. Ekibimiz 2019-2020 sezonunda Ankaraspor, Erzurumspor ve Altay'a mağlup olmuş, yine Adana Demirspor'dan 1 puan alabilmişti. Boluspor geçtiğimiz sezon 4 haftanın ardından teknik direktör Giray Bulak ile de yollarını ayırmıştı.