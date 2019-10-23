Geleceğin Alex’leri bu okulda yetişiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Fenerbahçe Hendek Futbol Okuluna 4 yıl önce kayıt sorumlusu olarak başlayan ve son bir yıldır da Bolu’daki Fenerbahçe Futbol Okulunda görev yapan Nermin Yetim, çocukları çok sevdiği için başladığı işinde, Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Baysel ile birlikte 5 ila 13 yaş arasındaki çocuklara futbolun inceliklerini öğreterek Kulübün alt yapısına yıldız futbolcular yetiştiriyor.

Önce disiplin ve saygı

Sakarya’nın Hendek İlçesi ve İlimizde toplam 87 futbolcusu bulunan Fenerbahçe Hendek-Bolu Futbol Okulunda çocuklara ilk olarak saygılı olmayı ve disiplinli olmayı öğrettiklerini anlatan Yetim; “Bizim için çocukların hangi takımı tuttuğu değil, futbolu öğrenmesi, saygılı olmayı ve disiplinli olması önemlidir. Biz çocuklarımıza ilk başta bunları öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

Fenerbahçe’nin alt yapısına seçiliyorlar

Fenerbahçe Hendek-Bolu Futbol Okulu’nun çalışmaları hakkında bilgiler veren Yetim; “ Hendek’te 70, Bolu’da ise 17 tane öğrencimiz var. İdmanlarımızı Soysal Spor Kompleksinde hafta sonları saat 9.30 ile 12:30 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda 5 ve 13 yaş arasındaki çocuklarımıza futbol oynamayı öğretiyoruz. Yılda iki kere kamplarımız oluyor. Burada futbol eğitimi alan çocuklarımızı bu kamplara götürüyoruz. Orada çocuklarımız denenmeye alınıyor. Fenerbahçe’nin alt yapı antrenörleri çocukları yakından takip ederek gözetliyor. Antrenörler kamp döneminde başarılı olan futbolcuları Fenerbahçe alt yapısına alarak lisanslarını çıkartıyor. Futbol okullarımızda kesinlikle biz lisans çıkartmıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çocuklara özel beslenme programı

Futbol Okullarında öğrencilerinin sağlıklı beslenmeleri için bir yemek programı hazırladıklarını söyleyen Nermin Yetim; “İyi bir futbolcu olabilmenin ön koşulu sağlıktan geçer. Bizde Fenerbahçe Futbol Okulu olarak çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine özen gösteriyoruz. Okullarımıza gelerek futbol oynamayı öğrenmek isteyen çocuklarımıza özel, 3 öğünden oluşan bir yemek programı hazırlıyoruz. Bu programı velilerimize veriyoruz. Velilerimizde çocuklarını bu programa göre beslemeye özen gösteriyor” cümlelerini kullandı.

Hepsi Fenerbahçe’nin bir evladı

Son olarak futbol okullarına kayıt hakkında bilgiler veren Yetim; “Çocuklarını okulumuza kayıt ettirmek isteyen velilerimize, çocuğunun kişisel bilgilerinin yer aldı bir form veriyoruz. Bu formu doldurduktan sonra veliler çocuklarını okulumuza kayıt ettiriyorlar. Bu kayıt formu bir nevi sözleşme niteliğindedir. İmzalanan bu sözleşmeyle çocukları artık Fenerbahçe’nin bir evladı oluyor. Okulumuz hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0554 441 34 35 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler” dedi.