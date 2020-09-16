Geleceğin Yıldızlarını Yetiştiriyor

Haber: Ceylan Beykoz

Özen, futbol okulunda yetenekli oyuncular aradıklarını ve bunları yetiştireceklerini ifade etti. 160’ı lisanslı oyuncu olmak üzere 200’ e yakın oyuncunun yetişmesine öncelik eden Boluspor altyapı koordinatörü Yılmaz Özen, 17 antrenör le birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu yetişmesinde aynı zamanda çocukların spor yapmasına da vesile olan Futbol Okulunun önümüzdeki hafta açılacağının müjdesini veren Özen, “11 Eylül-13 Haziran arası kış okulu faaliyetine geçeceğiz. Haftanın 2 günü olmak üzere derslerimiz olacak. 2008 le 2015 doğumlular yaş grubuna hitap edecek. Bizim amacımız futbol okulunda para kazanmak değil. Olaya profesyonelce bakmıyoruz. Bizim amacımız futbol okulunda oyuncu bulmak. Biz yetenekli oyuncu arıyoruz. Herkesin spor yapması bizim için önemli. Futbol okulumuz ilk 3 ay ücretsiz olacak, sonraki süreçte de bizimle uyumlu olan kişilerden 300 TL gibi bir ücret alınacak. Şehit ve gazi çocuklarına da tamamen ücretsiz olacak. Sene sonunda oradan aldığımız yetenekli oyuncularımızı da eğitim grubuna dahil ediyoruz. Sonrasından oyuncu artık bizim oluyor” dedi.

“Hedef oyuncular belirleriz”

Boluspor’un altyapı olarak ciddi yol kat edeceğini ifade eden Özen, “Bizim eğitim anlamında çok artılarımız var. Ama saha yan oyuncuya eğitim verdiğimiz yer sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı da çözersek daha güzel işler başarırız. Antrenör kadromuz gerçekten çok kaliteli isimlerden oluşuyor. Bu kadro çok güzel işlere imza atacak buna inanıyorum. Yen Başkanımız Abdullah Abak ve altyapıdan sorumlu Başkan yardımcılarımızla da iyi bir uyum içerisindeyiz. Başkanımız alt yapıyı önemsiyor. Yukarda yakalanan birlik ve beraberlik bizlere de yansıyor. Bu Boluspor için büyük bir şans ve bizim bu şansı y kullanacağımızdan şüphem yok” ifadelerine yer verdi.

“Biz sadece elması buluruz”

Altyapının çalışılması çok zor olduğunu vurgulayan Özen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Altyapı hocalığı zor bir meslektir. Her istediğin elinin altında değildir. Çok pratik olması gerekiyor. Altyapı hocası madenci gibidir. Gider o elması oradan çıkartır. O parçayı biz alırız yukarıya göndeririz. Onu şekle sokmak, parlatmak da A Takımı ekibinin işidir. Biz sadece elması buluruz. Burada önemli olan sabır, oyuncu ile güven ilişkisidir. Altyapı şuan ilk defa 6 tane yönetici ile birlikte çalışıyor. Biz bu sene çok rahatız. Ve bunun meyvelerini Boluspor olarak alacağız. Yeni Emreler, Umutlar yetişecek. Boluspor tıpkı eski dönemlerde ki gibi büyük takımların yakından takip ettiği bir kulüp haline gelecek.”