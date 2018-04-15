Haber: Semih Baykal

Boluspor’lu futbolcular RydellPoepon, Sefa Yılmaz ve Caner Cavlun, Bolu Doğa Kolejini ziyaret etti. Kırmızı beyazlı futbolcularını öğrenciler okulun girişinde çiçeklerle karşıladılar. Bolusporlu futbolcuları karşılarında gören öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Profesyonel oyuncular daha sonra okulun konferans salonunda'Futbol Dostluk ve Kardeşliktir' söyleyişi gerçekleştirdi. Söyleyişinin ardından Boluspor formalarını giyen öğrenciler formalarını futbolculara imzalattırdılar.