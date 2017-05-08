Haber: Ceylan Beykoz

A ve B grubu olmak üzere iki gruptan oluşan turnuvada A Grubunda; Eyüp Özdemir İmamhatip Ortaokulu, Yüzüncüyıl Ortaokulu, Yenimahalle Ortaokulu, Esentepe Ortaokulu, B Grubunda; M.Z.Güzelce Ortaokulu, S.M.Dayıoğlu Ortaokulu ve Gerede Ortaokulu şeklinde oluştu. Turnuva saat 13.30´da başlayacak olan Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ile Esentepe Ortaokulu arasında oynanacak karşılaşmayla start alacak. 100.Yıl Ortaokulu ile Yeni Mahalle Ortaokulu karşılaşması da saat 14.30´da başlayacak.

7 ortaokulun katılacağı turnuvanın kura çekimi 4 Mayıs Perşembe günü Gerede Belediyesi Meclis Salonunda; Milli Eğitim Şube Müdürü Olcay Solun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya,Belediye Basın Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur, Teknik Direktör Osman Dinçer ve okulların beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası Gerede Belediyesi organizatörlüğünde 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek.

Karşılaşmalar, Esentepe´de bulunan futbol sahasında oynanacak.