Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12.03.2020 tarihinde yapılan Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve liselerle ilgili alınan tatil kararı doğrultusunda Spor Toto Gelişim Ligleri ertelendi. Ayrıca Kadın Ligleri, Yıldız Kızlar müsabakaları ve antrenör lisans kursları da ileri bir tarihe bırakıldı. Spor Toto Gelişim Ligleri (Elit ve Bölgesel) ile Kadın Ligleri müsabakalarının oynanacağı tarihler ile antrenör lisans kurslarının yeniden başlayacağı tarihler gelişmeler çerçevesinde kamuoyuna duyurulacak” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 14:53