Haber: Ceylan Beykoz
Bölgesel Gelişim U19 Ligi Türkiye finalleri, 8 takımın katılımı ile Antalya WOW Topkapı Otel'de 03-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak.
Bölgesel Gelişim U14 Ligi Türkiye finalleri, 04-05 Mayıs 2017 tarihlerinde tarafsız sahalarda oynanacak olan ön eleme müsabakaları sonucunda belirlenen 4 takımın katılımı ile Antalya WOW Topkapı Otel'de 10-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.
Bölgesel Gelişim U15 Ligi Türkiye finalleri, 04-05 Mayıs 2017 tarihlerinde tarafsız sahalarda oynanacak olan ön eleme müsabakaları sonucunda belirlenen 4 takımın katılımı ile Antalya WOW Topkapı Otel'de 11-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak.
Bölgesel Gelişim U16 Ligi Türkiye finalleri, 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde tarafsız sahalarda oynanacak olan ön eleme müsabakaları sonucunda belirlenen 4 takımın katılımı ile Antalya WOW Topkapı Otel'de 19-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.
Bölgesel Gelişim U17 Ligi Türkiye finalleri, 8 takımın katılımı ile Antalya WOW Topkapı Otel'de 27 Mayıs-03 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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