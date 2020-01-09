Gelişim Liglerine Yeni Sezon Ayarı

Haber: Aysun Beykoz

Buna göre; Elit A ve Elit B U17 - U19 yaş kategorileri, Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları ile aynı tarihte başlayacak. Süper Lig ve TFF 1. Lig U14, U15, U16 müsabakalarının planlanan başlama tarihi ise 5-6 Eylül 2020 . TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin katılımına yönelik organize edilecek Bölgesel Gelişim Ligi yaş grupları olan U15, U16, U17, U19 müsabakalarının başlama tarihi ise Elit Lig U14, U15, U16 müsabakaları ile aynı tarih olan 5-6 Eylül 2020 olarak planlandı. 2020-2021 sezonunda Elit Lig A-B ve Bölgesel Gelişim Ligi gruplarının U19 yaş kategorilerinde;

1) 01.01.2002-31.12.2004 (bu tarihler dahil) arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı amatör ve profesyonel futbolcular oynayabilecek.

2) 01.01.2001-31.12.2001 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında doğmuş en fazla 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu oynatılabilecek.

3) Gelişim Liglerine katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, T.C. vatandaşı amatör veya profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla iki yabancı uyruklu amatör futbolcu (her yaş kategorisi için) ilgili kategorilerdeki yaş sınırlamalarına uygun şekilde yer alabilecek.