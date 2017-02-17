Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor U-21 takımı Ümraniyespor ile mücadele edecekken Bolu Gelişim takımları ise Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gelişim maçları Karaçayır ve Kütahya Yeşilay Stadı'nda oynanacak. Boluspor gelişim ligleri oynanacak olan 6 maçın 5 tanesini sahasında1 tanesini deplasmanda oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Şubat Cumartesi

14.00: Boluspor -Kütahyaspor ( U-14)

12.00: Boluspor-Kütahyaspor ( U-19)

14.00: Kütahyaspor– Boluspor (U-15)

14.00: Boluspor – Kütahyaspor ( U-17)

12.00: Boluspor – Kütahyaspor ( U-16)

19 Şubat Pazar

11.00: Boluspor -Ümraniyespor ( U-21)