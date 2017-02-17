Haber: Esra ÖZTÜRK
Boluspor U-21 takımı Ümraniyespor ile mücadele edecekken Bolu Gelişim takımları ise Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gelişim maçları Karaçayır ve Kütahya Yeşilay Stadı'nda oynanacak. Boluspor gelişim ligleri oynanacak olan 6 maçın 5 tanesini sahasında1 tanesini deplasmanda oynayacak. Boluspor Coca Cola Akademi Lig takımlarının ve hafta sonunda oynayacağı maçların programı şöyle:
18 Şubat Cumartesi
14.00: Boluspor -Kütahyaspor ( U-14)
12.00: Boluspor-Kütahyaspor ( U-19)
14.00: Kütahyaspor– Boluspor (U-15)
14.00: Boluspor – Kütahyaspor ( U-17)
12.00: Boluspor – Kütahyaspor ( U-16)
19 Şubat Pazar
11.00: Boluspor -Ümraniyespor ( U-21)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!