Genç Akrepler İyi Başladı

Haber: Gökhan Aksoy

CIP Travel Antalyaspor genç erkek hentbol takımı, Türkiye Finalleri’ne galibiyetle başladı. Bolu’da gerçekleştirilen ve Antalyaspor’un yanı sıra Beşiktaş Mogaz, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Maliye Milli Piyango, Karşıyaka Belediyesi, Bolu Sebenspor ve Zonguldak Halayspor’un yer aldığı Türkiye Finalleri’ndeki ilk maçında CIP Travel Antalyaspor Genç Erkek Hentbol Takımı, Zonguldak Halayspor’u 33-29 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın en iyi oyuncusu ise Antalyaspor’dan Ali Emre Babacan seçildi. Zonguldak Halayspor, Göztepe ve Mersin İdman Yurdu ile aynı grupta yer alan kırmızı-beyazlılar, ikinci maçını dün saat 11.00’de Göztepe ile oynadı. Gruplarında ilk iki sırayı alacak olan toplam 4 takım Türkiye Finalleri’nde play-off oynama hakkı elde edecek. Şampiyona 12 Nisan’da sona erecek.