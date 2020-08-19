Genç hakemin covid-19 testi pozitif çıktı

Bolu TFFGHD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir hakemin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Genç hakemin covid-19 testi pozitif çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinde korona virüs şoku yaşanıyor. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre il hakemlerinden Volkan Tiryaki’nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 23 yaşındaki hakem için geçmiş olsun mesajı yayınlayan TFFGHD Bolu Şubesi şu ifadeleri kullandı: “İl hakemlerimizden Volkan Tiryaki Covid-19 tanısıyla tedavi altına alınmıştır. Volkan Tiryaki’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve evinde karantina altında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Başarılı hakemimiz Volkan Tiryaki’ye geçmiş olsun diliyoruz” Dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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