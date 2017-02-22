Haber: Esra Öztürk

Musluk şunları söyledi: "Profesyonel Hakemlik bilgi birikimini geliştirmek, meslek içi yarış ve rekabet koşulları yaratarak hakemlerin performansını yükseltmek, profesyonel olarak kariyer gelişimlerini sağlamak amacıyla İl Hakem Kurulu olarak, Bolu’da Futbol Aday Hakemliği kursu açtık. Kurs duyurusu web sitemimiz http://www.bolutffhgd.org , sosyal medyadan ve yerel basınımızdan yapılmıştır. Kursa olan ilgi ve talep, memnuniyet verici bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda kursa 94 ön başvuru yapılmıştır. 15 Şubat 2017 tarihinde yapılan mülakatta 69 kişi seçilmiş ve 17-18-19 Şubat 2017 tarihlerinde kursa alınmıştır. Kursun sonunda yapılan sınavda başarılı olan 61 aday, Bolu futbol hakemliğine aday hakem olarak kazandırılmıştır. Aday hakemlerimiz 1 yıl boyunca maçlara aday hakem olarak çıkacak ve yıl içindeki performansları dikkate alınarak, yapılacak atletik sınavlarda başarılı olanlar İl Hakemliğine yükseltilecektir. Kursu başarı ile bitirerek camiamıza katılan genç hakem arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bolu’yu temsil edecek olmaları ve Bolu hakemliğine getirecekleri sinerji nedeniyle kazanan Bolu olacaktır. Bolumuza hayırlı olsun."