Genç İş Adamları Enerjileri İle Yönetimde...

Haber: Volkan Yılmaz

Başkan Abdullah Abat eski yöneticilerin yanı sıra bir çok başarılı iş adamını yönetimine alırken, genç iş adamlarının da listede yer alması dikkat çekti. Abat'ın Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen'i listeye alması da dikkatlerden kaçmazken, Çelen'in yanı sıra genç iş adamları Aydoğan Tekin (Köroğlu Beton), İlhami Akça (Umut Oto Galeri ve inşaaat), Rahmi Aksoy (Gençler Rot Balans), Ufuk Alın (Bolu Hasçelik) Emrah Yaman (Karpalas Otel) gibi isimlerde yer aldı. Kamuoyunun ismini bilmediği bir çok genç işadamı da bu önemli görev için evet derken, bu isimlerin iştahlı ve istekli olmaları camiayı memnun etti.