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07 Mart 2017 Salı
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    • Genç Judocular Bolu’da hazırlanıyor

    Yunanistan'da 25-26 Mart'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Genç Kızlar Judo Milli Takımı sporcuları, 2017'de Avrupa ve dünya şampiyonlarında başarılı sonuçlara imza atmayı hedefliyor.

    07 Mart 2017 Salı 14:02
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    Genç Judocular Bolu’da hazırlanıyor

    Haber: Aysun Beykoz

    Aladağ'daki Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına 30 sporcuyla devam eden Genç Kızlar Judo Milli Takımı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının yanı sıra 7-9 Nisan'da Antalya Grand Prix'si, 15-17 Eylül'de Slovenya'da Gençler Avrupa Şampiyonası ve 18-22 Ekim'de Kuzey Kore'de Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak.

    2017'de zorlu bir maraton geçirecek genç sporculardan başarılarıyla ön plana çıkan Tuğçe Beder, Buket Mercan ve Çiçek Akyüz, günde çift idman yaparak hazırlandıkları şampiyonalarda derece alarak 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mindere çıkmayı hedefliyor.

    - Tuğçe: "Olimpiyatları düşünüyorum"

    Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da 2015'te düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası’nda bronz madalyayı alan milli judocu Tuğçe, yaptığı açıklamada, yorucu ancak verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

    Küçüklüğünde Uzak Doğu sporlarına ilgi duyduğunu anlatan 17 yaşındaki genç sporcu, kız kardeşinin teşvikiyle judoya başladığını belirterek, "Hedefim sadece hobi olarak spor yapmaktı ama elde ettiğim iyi derecelerden sonra olimpiyatları düşünüyorum." dedi.

    Tuğçe, kazandığı dünya üçüncülüğü unvanını geliştirmek istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Sadece mahallede kaybettiğim zamanı değerlendirmek istedim. Spor yapayım, ter atayım, bir aktivitem olsun diye başladım. Bir yerden sonra benim mesleğim haline geldi. Çok çalıştım. Antrenörlerimin çok emeği var. Destek oldular. Hatalarımı gördüm. Hırs ve azimle bir şekilde oldu. Hedefim 2020 ve 2024 olimpiyatları."

    Milli sporcu, çocuklarının spor yapmasını isteyen ailelerin gönül rahatlığıyla judoyu tercih edebileceğini de sözlerine ekledi.

    - Buket: "Judo benim için bir tutku"

    Gençler Türkiye Şampiyonası üçüncülüğü ve Büyükler Türkiye Şampiyonası ikinciliği bulunan 18 yaşındaki Buket Mercan ise judo yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu dile getirdi.

    Geçen ay Rize'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda aldığı dereceyle Avrupa Kupası hazırlık kampına katılmaya hak kazandığını belirten Buket, "Burada çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Çok soğuk ve rakımı yüksek bir yer. Uyumamız ve sürekli dinlenmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

    Milli sporcu, öğretmenlerinin fiziki yapısından ötürü kendisini judoya yönlendirmesiyle bu spora başladığını aktararak, "Judoya başlayalı yaklaşık 7 yıl oldu. Büyükler Türkiye ikincisi oldum. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda da üçüncü oldum. Şimdiki hedefim ise Yunanistan’da derece yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmek. Ondan sonra hedefimde 2024 olimpiyatları var. Ama 2020’de de kota alırsam çok iyi olur." diye konuştu.

    Yerinde olmayı isteyen çok arkadaşının bulunduğunu, bu yüzden milli takımda yarışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Buket, judonun zorluğuna rağmen bağlayıcı özelliği olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

    "Judoya ilk başladığım yıllarda bırakmayı çok istedim ama bırakamıyorsunuz. Tekrar o mindere geri geliyorsunuz. Sanki o mindere geldiğinizde huzur buluyorsunuz, nefesiniz o minderdeymiş gibi. O yüzden herkesin judoya başlamasını istiyorum. Judo benim için bir tutku oldu."

    - Çiçek: "Üzülmesinler diye madalyalarımdan veriyorum"

    2015 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 18 yaşındaki Çiçek Akyüz de Atina'da düzenlenecek kupa maçlarına daha önce 3 kez katıldığını ve her seferinde madalyayla yurda döndüğünü anlattı.

    Çiçek, hazırlıklarının çok güzel gittiğini aktararak, "Burada genellikle kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Sürekli nefes açma ve dayanıklılık antrenmanları. Çok güzel bir kamp ortamı var." dedi.

    Spora, ilkokula giderken halk eğitim merkezinde kursa katılarak başladığını aktaran milli sporcu, "Daha da güzel oldu. Okul hayatım da rahatladı ve güzel gitmeye başladı. Türkiye’de derecelerim var. Avrupa kupalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettim. En büyük derecem ise Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük." şeklinde konuştu.

    Çiçek, katıldığı her yarışma ve şampiyonada mutlaka derece elde ettiğini vurgulayarak, "Kaç madalyam olduğunu bilmiyorum. 2-3 yıl önce 30’u geçmişti, sonra hiç saymadım. Hatta bazılarını küçük çocuklara veriyorum. Bazı maçlarda derece yapamayan sporculara üzülmesinler diye de madalyalarımdan veriyorum." ifadesini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Yunanistanda, 25-26, Martta, Düzenlenecek, Gençler

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