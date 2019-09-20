Genç Kadın Hakem İstanbul’da

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak TFFHGD Bolu Şubesi’nden yapılan açıklamada, “2017 yılında aday hakem kursumuzu başarıyla tamamlayan ve 2018 yılında il hakemliğine yükselen 3 sezon Bolu hakemliğine ve futbol ailesine emek veren Büşra Temizer, eğitim öğretim hayatını tamamlaması sebebiyle bugün itibariyle hakemlik kariyerine İstanbul’da devam edecektir. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Büşra Temizer” ifadelerine yer verildi.