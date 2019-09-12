Genç kaleci hazır

Haber: Birol Ertunç

Boluspor altyapısından yetişen ve transfer sezonunda Fethiyespor’un ısrarla kadrosuna katmak istediği 18 yaşındaki genç kaleci Cengizhan, gitmek istemediği için bu transfer gerçekleşememiş ve Fethiyespor kırmızı beyazlıların diğer genç kalecisi Sabri Can’ı kadrosuna katmıştı. Daha sonra TFF 3.Lig 3.grup ekiplerinden Bayrampaşa ile anlaşan ve yeni takımıyla sezona başlayan genç kaleci iyi bir ivme yakalarken, Veysel Sapan ve Sercan Çobanoğlu ile birlikte forma yarışına girdi. Ligde iki hafta geride kalırken, genç yetenek ligin ikinci haftasında oynanan Gölcükspor karşılaşmasında 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.