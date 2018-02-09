Haber: Semih Baykal

Beykoz-Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde U17 Milliler, 9 Şubat 2018 Cuma günü bir araya gelecek. 12 Şubat 2018 Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek olan U17 Milliler, bu tarihte ise İrlanda Cumhuriyeti’ne gidecek. Açıklanan kadroya Boluspor’un A takımında da yer alan genç kalecisi Cengizhan Şarlı’da davet edildi. Mart ayındaki 2017/18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan U17 Milli Takımı; İrlanda Cumhuriyeti U17 Milli Takımı ile 13 ve 15 Şubat 2018 tarihlerinde deplasmanda iki hazırlık maçı oynayacak.

U17 Milli Takımının İrlanda Cumhuriyeti maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

KALECİLER:

Arda Akbulut (Trabzonspor A.Ş.), Cengizhan Şarli (Boluspor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

DEFANS:

Atakan Gündüz (Altınordu A.Ş.), Atamer Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa A.Ş.), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.)

ORTA SAHA:

Ali Yavuz Kol (Galatasaray A.Ş.), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu A.Ş.), Fırat Güllü (Galatasaray A.Ş.), Hakan Yeşil ( Trabzonspor A.Ş.), İsmail Cem Kara (Trabzonspor A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Kaya (Altınordu A.Ş.), Serkan Bakan (Göztepe A.Ş.)

FORVET:

Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir FK), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş A.Ş.)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ahmet Ceyhan

Maç Programı:

13.02.2018 – 22.00 TSİ / İrlanda Cumhuriyeti – Türkiye / Eamonn Deacy Park – Galway – İrlanda Cumhuriyeti

15.02.2018 – 16.00 TSİ / İrlanda Cumhuriyeti – Türkiye / Eamonn Deacy Park – Galway – İrlanda Cumhuriyeti