Haber: Aysun Beykoz
Önümüzdeki hafta en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor’un iki puan önünde lider giren Boluspor U21 takımı, kendi sahasında Manisaspor U21 takımını ağırladı.
İlk 45 dakikada 3–0 öne geçen kırmızı beyazlılar, skoru maç sonuna kadar koruyup 68 puana ulaşıp şampiyon oldu. Fatih Ateş ve öğrencileri sezonun sonunda hedefine ulaştı. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan kırmızı beyazlılar, U21 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Kupa Finalinde karşılaşacak.
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